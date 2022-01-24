Известны варианты ответа США на возможное вторжение РФ в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин предложил президенту Джо Байдену в случае нового вторжения России в Украину предпринять некоторые меры.

Министр обороны США Ллойд Остин предложил президенту Джо Байдену в случае нового вторжения России в Украину перебросить войска и военную технику в соседние страны, а также ввести военные корабли в Черное море. Об этом сегодня сообщает NBC News.

Кроме того, Пентагон в случае нового вторжения российских войск на украинскую землю планирует активизировать полеты бомбардировщиков над странами, граничащими с Украиной.

Читайте также: Есть 10 сценариев вторжения РФ в Харьков, - СБУ

Остин считает, что такие меры продемонстрируют единство и силу в НАТО и сдержат российскую агрессию против союзников Альянса в Восточной Европе.

Напомним, НАТО из-за того, что Россия наращивает свои войска возле украинской границы, перебросит дополнительные корабли и истребители в страны Восточной Европы. Так, Дания направит военный фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 в Литву. Испания тоже направит дополнительные корабли в ВМС НАТО.

Читайте также: ЕС введет "невиданные ранее" санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия для полномасштабного вторжения в Украину должна собрать более миллиона солдат. Сейчас РФ собрала возле украинской границы около 127 тысяч военнослужащих.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.