Итоги 25 января: Протесты под Радой и угроза вторжения РФ

Под парламентом прошел масштабный протест, в Минобороны оценили угрозу вторжения РФ, а США передала Киеву третью партию летального оружия. Мы собрали главные новости за прошедшие сутки.

В Киеве прошел масштабный митинг предпринимателей

Они в очередной раз требовали сохранить упрощенную систему налогообложения и отчетности, а также отмены использования аппаратов РРО. Протест дошел до того, что люди пытались штурмовать Верховную Раду, из-за чего депутатов пришлось эвакуировать через подземный переход. Также предприниматели устраивали потасовки с полицией, из-за чего задержали минимум 20 граждан. Появлялась неподтвержденная информация об одном погибшем.

Рада обратилась к миру с призывом остановить агрессию РФ

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На заседании было принято постановление об обращении к Европарламенту, ООН, парламентским ассамблеям международных организаций и правительствам с парламентами других государств. В обращении указывается стремление народа к интеграции с ЕС и НАТО, но РФ продолжает угрожать с целью помешать этим устремлениям Украины.

Украина получила третью партию летального оружия от США

Речь идет о более 80 тонн вооружения. В частности, в рамках пакета помощи на $200 млн Украина получила 300 противотанковых комплексов Javelin.

В Минобороны оценили шансы вторжения РФ

Министр обороны Алексей Резников сказал, что россияне не создали ни одной ударной группировки, что указывало бы на вероятность вторжения. Также политик подчеркнул, мол собирать "тревожные чемоданчики" украинцам не нужно. Они могут спать спокойно, так как ситуация спокойная, а в случае провокаций отпор могут дать ВСУ.

Украинцам при рождении будут дарить книги

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В первом чтении Рада одобрила законопроект, по которому все молодые украинцы будут получать сертификат на покупку книг в размере 0,3 от прожиточного минимума. Сейчас это 745 грн. Сертификат будут давать дважды, а именно при рождении, и при достижении 14 лет.

Pfizer тестирует вакцину от "Омикрона"

Появился препарат, который защищает от нового штамма COVID-19 "Омикрон". Клинические испытания уже стартовали. Вакцина будет отличаться от введения бустерной дозы тем, что продолжительность защиты от инфекции значительно вырастет.

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