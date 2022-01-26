Закроют ли садики и младшую школу из-за вспышки COVID — ответ МОН

Из-за новой волны коронавируса некоторые области уже ужесточили правила противоэпидемических мер.

| Автор: Шароди Диана

С 27 января школам, колледжам и высшим учебным заведениям рекомендуют перейти на дистанционный формат организации учебы. Многим интересно, касается ли это младшей школы и дошкольных учреждений.

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В Министерстве образования и науки объяснили, будет ли работать младшая школа и сады.

В рекомендационном письме профильного министерства сообщается, что детсады и начальные классы могут продолжить работу в обычном режиме..

"Независимо от эпидемической ситуации, посещение учебных заведений соискателями дошкольного образования, учащимися специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений среднего общего образования разрешается",

— сказано в сообщении Министерства образования и науки.

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Напомним, ранее Министерство образования и науки сообщило, что направило всем учебным заведениям общеобразовательного уровня, а также колледжам и высшим учебным заведениям письмо с рекомендациями уйти на дистанционку с 27 января. Накануне на такой формат организации обучения перешли школы Закарпатья.