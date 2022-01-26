В Украину идут снег и штормовой ветер: Синоптик назвала дату

Температура продолжит расти, но в некоторых регионах все еще будет до 13 мороза.

В Украину идут снег и штормовой ветер. В частности, такая погода будет наблюдаться в четверг, 27 января. В целом же конец недели выдастся сравнительно теплым. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Так, по ее словам, атмосферные фронты принесут в Украину влажную погоду с осадками. Они будут почти во всех областях, кроме востока. В это же время ветер начнет усиливаться до штормовых значений, а именно сначала на западе и севере, а уже на следующий день, в пятницу, и в остальных регионах.

27 января самой холодной будет погода на востоке и северо-востоке. Ночью там термометры покажут -9-13 градусов, а днем от -3 до -8 градусов.

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Что касается северного региона, то в Житомирской и Киевской областях будет теплее (0-2 градусов днем), а в Черниговской и Сумской областях еще холодно (-4-7 градусов). В это же время на западе прогнозируется -2+2 градусов, отметила синоптик.

В центральной Украине погода будет разной. В Винницкой области около 0 градусов, в Кропивницком с районами и Черкасской области — -1-3 градуса, а на Полтавщине и Днепропетровщине воздух прогреется до -3-7 градусов.

На юге температура тоже будет колебаться от -5 до +1 градуса.

"Конец недели будет в Украине сравнительно теплым, с оттепелью (и на востоке потеплеет), ветреным, с периодическими осадками", — подчеркнула синоптик.

Карта погоды / facebook.com/tala.didenko

Ранее сообщалось, что в Украине школы уйдут на дистанционное обучение из-за темпов распространения COVID-19.

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