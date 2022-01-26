Шмыгаль объяснил, влияет ли на экономику угроза вторжения РФ

Наличие угрозы он не отрицает, но у правительства есть все нужные ресурсы для стабильности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, влияет ли угроза вторжения России на украинскую экономику. Его ответ отрицательный. Страна получает не только международную военную помощь, но и экономическую. Об этом политик сказал во время заседания правительства.

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Так, по словам Шмыгаля, у Украины достаточно ресурсов для поддержки макроэкономической и макрофинансовой стабильности даже в условиях эскалации со стороны РФ. Речь идет об исполнении бюджета, деньгах на счетах страны и ее золотовалютных резервах.

Вместе с этим Украина получает от партнеров не только военную поддержку, но и поддержку стабильности экономики, добавил он.

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Как бы то ни было, глава Кабинета министров подчеркнул, что нельзя говорить, что угроз не существует.

"Конечно, они существуют последние 8 лет, но мы лишь подчеркиваем факт, что правительство имеет все необходимые ресурсы, чтобы ситуация в экономике оставалась стабильной", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что в США пригрозили Беларуси за помощь России в войне против Украины.

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