Рада поддержала введение е-билетов в общественном транспорте

В Украине появятся условия для работы автоматизированной системы оплаты проезда.

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №5707. Он приравнивает электронный билет в общественном транспорте к бумажному. Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

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Так, "за" документ проголосовали 270 нардепов.

Согласно законопроекту, он вносит изменения в Гражданский кодекс об определении е-билета на уровне с бумажным. Ожидается, что в рамках его реализации появятся условия надлежащей работы автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

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Эффективность реализации документа будут оценивать, изучая процент граждан, которые предоставляли е-билет, а также общее количество пассажиров, которые использовали автобусы, троллейбусы и трамваи.

Напомним, ранее глава Рады Руслан Стефанчук сообщил, что штрафы для ФОПов за отсутствие кассовых аппаратов отсрочат до конца года.

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