Коснется всех: Минздрав проверит, платят ли врачам новые зарплаты

Руководителей, которые "экономят" бюджет за счет врача или медсестры, накажут.

По постановлению Кабмина, зарплата медсестры должна вырасти до 13,5 тыс грн, а врача — до 20 тыс грн. Но власти не исключают различные схемы со стороны больниц. Потому в Минздраве решили проверить медучреждения на соблюдение новых зарплат. Об этом сказал глава ведомства Виктор Ляшко на брифинге.

Читайте также: Украинцам при рождении будут дарить деньги на книги, - законопроект

По словам министра здравоохранения, недопустимо, когда у больницы на счету лежит сумма в десятки миллионов гривен, а медицинский коллектив работает за минимальную зарплату.

Потому Минздрав инициирует проведение государственной проверки каждого медучреждения, в отчетах которой будет указана неспособность платить новую базовую зарплату своему персоналу.

Читайте также: В Украине с 1 марта повысят пенсии и соцвыплаты

Кроме того, проверят и те больницы, руководители которых принудительно переводят медиков на неполную ставку, но заставляя их работать полный рабочий день, подчеркнул Ляшко.

Он также указал, что если руководитель какой-то больницы будет "экономить" за счет врачей и медсестер, то его накажут. Получить ответы на вопросы по новым базовым зарплатам можно, обратившись в новый контакт-центр, позвонив 0-800-60-20-21.

Напомним, ранее преступная схема в медицинской сфере была разоблачена в Луганской области. Депутат возглавлял группу, занимавшуюся подделкой COVID-сертификатов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.