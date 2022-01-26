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єПідтримка: украинцы потратили на лекарства 6,5 млн гривен
Украинцы за два дня купили лекарств на более 6,5 млн гривен за деньги, выплаченные в рамках госпрограммы єПідтримка. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 26 января.
"На данный момент более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат, 1,7 млрд гривен уже потрачено. С 24 января правительство расширило действие программы для граждан старше 60 лет, и только за два дня украинцы купили лекарств за деньги программы єПідтримка более чем на 6,5 млн гривен", – рассказал Шмыгаль.
Он напомнил, что президент Владимир Зеленский предложил расширить программу, чтобы за счет этих средств можно было оплатить коммунальные услуги, а также анонсировал выплату по 500 гривен за получение бустерной дозы.
"Правительство сейчас активно работает над внедрением этой инициативы", – отметил премьер-министр.
Также сообщалось, что украинцы-пенсионеры смогут потратить выплаты за вакцинацию на коммуналку.
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