єПідтримка: украинцы потратили на лекарства 6,5 млн гривен

На данный момент более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат. Уже 1,7 млрд гривен потрачено.

Украинцы за два дня купили лекарств на более 6,5 млн гривен за деньги, выплаченные в рамках госпрограммы єПідтримка. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 26 января.

"На данный момент более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат, 1,7 млрд гривен уже потрачено. С 24 января правительство расширило действие программы для граждан старше 60 лет, и только за два дня украинцы купили лекарств за деньги программы єПідтримка более чем на 6,5 млн гривен", – рассказал Шмыгаль.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский предложил расширить программу, чтобы за счет этих средств можно было оплатить коммунальные услуги, а также анонсировал выплату по 500 гривен за получение бустерной дозы.

"Правительство сейчас активно работает над внедрением этой инициативы", – отметил премьер-министр.

Также сообщалось, что украинцы-пенсионеры смогут потратить выплаты за вакцинацию на коммуналку.

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