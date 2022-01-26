Рада приняла закон о защите политзаключенных: Что он предусматривает

Документ касается людей, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №6104 о защите политзаключенных. Об этом стало известно из трансляции заседания депутатов.

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Так, "за" документ о правовой и социальной защите граждан, которых лишали личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины, а также членов их семей, проголосовали 288 нардепов.

Закон создает механизмы социальной и правовой защиты таких людей. Они распространяются на украинцев, лишенных свободы страной-агрессором или ее формированиями в связи защитой суверенитета Украины, в том числе лиц, входящих в состав сил обороны или безопасности. Также закон касается гражданских, находящихся под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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Будет создана специальная Комиссия по вопросам установления факта лишения свободы из-за вооруженной агрессии.

Документ предусматривает выплаты денежной помощи людям, лишенных свободы, и в случае установления этого факта. Речь идет о единоразовой государственной денежной помощи в случае смерти лица во время пребывания в плену; единоразовой денежной помощи освобожденным лицам; ежегодной денежной помощи лицам, предоставляемой такому лицу или члену его семьи в период нахождения в условиях лишения свободы.

Отмечается, что вместе с этим документ предусматривает появление Единого реестра политических заключенных.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада поддержала введение е-билетов в общественном транспорте.

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