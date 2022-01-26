В Сумской области задержали двух жестоких убийц

Их подозревают в пытках, изнасиловании и умышленном убийстве 52-летнего мужчины.

В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении в преступлениях 27-летнему мужчине и 32-летней женщине. Их подозревают в пытках, изнасиловании и умышленном убийстве 52-летнего мужчины, проинформировал Отдел коммуникации полиции Сумской области.

По версии досудебного следствия, в 2019 году на фермерском хозяйстве на окраине села Каменное наемные работники строили стойло для животных. После того, как работа была завершена, работники устроили застолье.

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При распитии спиртных напитков между работниками возник конфликт из-за оплаты труда. После этого мужчина и женщина около пяти часов удерживали потерпевшего, топором и лопатой наносили ему удары, а также насиловали деревянной палкой. От полученных травм 52-летний мужчина скончался.

Злоумышленники спрятали его труп на территории фермерского хозяйства. 9 марта 2020 тело мужчины случайно обнаружили.

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. ч. 2 ст. 127 УК Украины. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

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Ранее стало известно, что на Харьковщине подростка за убийство 6-летней девочки направили в спецучреждение на 3 года.

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