Боевики используют запрещенное во всем мире оружие, - СБУ

На Донбассе оккупанты активно применяют российское оружие, включая запрещенное международными правилами

Боевики на Донбассе активно используют российское оружие, включая запрещенные международными конвенциями типы вооружений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Так, недавно в ходе следственно-оперативных действий было зафиксировано применение оккупантами "военных средств поражения российского производства". Речь идет о реактивных огнеметах "Шмель", взрывном комплексе "Охота" и противопехотных минах, запрещенных Оттавской конвенцией 1997 года.

В СБУ отметили, что в феврале прошлого года в поселке Хутор Свободный Северодонецкого района на Луганщине мирный житель подорвался на противопехотной осколочной мине ПОМ-2.

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Среди современных видов российского оружия террористы используют ручной гранатомет РПГ-32 "Баркас" и реактивные гранаты "Занос". Факты применения такого оружия задокументированы СБУ и приобщены к материалам уголовных дел.

"Решается вопрос передачи собранных доказательств незаконной деятельности в международные судебные инстанции для привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям против Украины", - отметили в СБУ.

Напомним, в рейтинге сильнейших армий мира Украина на 22 месте. Государства-соседи, кроме России, имеют более слабые позиции в списке.

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