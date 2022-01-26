Рейтинг сильнейших армий мира: Украина на 22 месте

Государства-соседи, кроме России, имеют более слабые позиции в списке.

В рейтинге 140 сильнейших армий мира Украина находится на 22 месте, хотя еще в прошлом году она занимала 25 место. На это указывает информация американского рейтинга военной мощи Global Firepower Index 2022.

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Отмечается, что на протяжении нескольких лет Украина улучшала "индекс силы". В 2022 году он составил 0,3266 , а в 2021 и 2020 года — 0,4396 и 0,4457 соответственно.

В данный момент самой мощной армией мира считается США. Затем идет Россия и Китай.

Примечательно, что государства-соседи, кроме России, занимают более низкие позиции в рейтинге в сравнении с Украиной. Например, Польша заняла 25 место, Румыния находится на 38 месте, Беларусь попала на 52 строчку, а Венгрия, Словакия и Молдова — на 56, 60 и 105 местах соответственно.

Скриншоты / Коллаж / globalfirepower.com

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Что касается государств Европы, то Украина занимает шестую позицию. На первом месте Франция, затем идут Великобритания, Италия, Германия и Испания.

При составлении данного рейтинга специалисты учитывают количество человеческих ресурсов, финансовые возможности, топливный ресурс, логистические возможности, географию и расходы на сферу обороны.

Европейский рейтинг / globalfirepower.com

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получила от США третью партию летального вооружения.

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