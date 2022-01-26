Украинцев просят не публиковать фото и видео с военной техникой

Страна готовится к обороне, и граждан призывают проявить сознательность

Украинцев просят проявить сознательность и не фотографировать военную технику во время передислокации, а также режимные и другие важные объекты. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

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"Поскольку продолжается вооруженная агрессия России против Украины и продолжает действовать особый период, военное командование призывает население области соблюдать меры безопасности в местах проведения военных учений и сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что сейчас на территории Херсонской области принимаются меры, направленные на укрепление обороноспособности региона. В частности подразделения ВСУ и других формирования проводят регулярные тренировки на полигонах и в других местах, используя при этом автомобильную и специальную техники, а также авиацию.

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"Военные напоминают об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов ВСУ и распространение информации в социальных сетях, а также за попытки проникновения на их территорию", - отметили в ОГА.

Напомним, Кличко заявил, что главным бомбоубежищем Киева будет метро. Градоначальник уверяет, что город подготовил четкий план действий на случай нападения.

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