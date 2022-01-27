В Украине резкий рост новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 3,9 млн случаев коронавируса.

В Украине в среду, 26 января, медики зафиксировали 32 393 новых случая COVID-19, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. Это примерно на 8 тысяч случаев заболеваний больше, чем за предыдущие сутки.

Состояние здоровья 3 016 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

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Больше всего новых случаев болезни в среду зафиксировали в Ивано-Франковской области (2862), Львовской области (2696) и в Киеве (2012). Меньше всего – в Кировоградской области (186).

Всего с начала пандемии в Украине уже подтверждено 3 946 202 случая СOVID-19. Выздоровели 3 601 952 человека (5 237 – за минувшие сутки), а 99 738 – умерли от осложнений (154 – за минувшие сутки). Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 549 494 человека.

Вакцинацию 26 января в нашей стране проводили 933 мобильные медицинские бригады, 3 278 пунктов вакцинации и 438 центров вакцинации населения.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr