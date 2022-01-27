Мать создавала детскую порнографии с участием своих детей, - полиция

В преступлении, как установили правоохранители, также участвовал ее сожитель.

Правоохранители задержали мужчину и женщину, которых подозревают в изготовлении, распространении и сбыте порнографических материалов с участием малолетних детей, а также в совершении в отношении них действий сексуального характера. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным досудебного следствия, в Кировоградской области мать со своим сожителем изготавливали детскую порнографию. Для этого мать привлекла своего сына и дочку. Сейчас мальчику 14 лет, а девочке – 13.

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Развращение детей происходило в течение длительного времени. Мужчина и женщина принуждали детей к участию в создании фото и видео файлов в сексуальных образах, с моделированием сексуального поведения, с изображением их половых органов. В подтверждение подлинности материалов указывали дату их создания.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 301-1 УК Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам подозрения в преступлении и об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, ранее стало известно, что в Украине правоохранители провели операцию "Паутина", в рамках которой разоблачили 23 человек, распространявших в Интернете порноконтент с участием детей.

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