В СМИ появилось видео расстрела военных в Днепре

Подозреваемый солдат-срочник стрелял по своим сослуживцам, а потом добивал раненых выстрелами.

В Днепре сегодня рано утром произошло резонансное преступление. 20-летний солдат-срочник на заводе Южмаш из автомата расстрелял своих сослуживцев. Погибло пять человек, включая гражданскую женщину. В Сети был опубликован ролик расстрела.

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"Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г.р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения", - говорится в сообщении МВД.

Для задержания преступника в городе введена полицейская операция Сирена. По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Нацгвардии.

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В Telegram-канале "Политика Страны" появилось видео с камеры видеонаблюдения, установленное в оружейной комнате. Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям.

На кадрах виден подозреваемый стреляющий по своим сослуживцам, а потом добивающий выстрелами раненых.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый был задержан в пригороде Днепра.

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