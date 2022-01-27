Зеленский отреагировал на расстрел военных солдатом-срочником в Днепре

Президент ожидает максимально детального анализа происшествия.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на расстрел военных, устроенный солдатом-срочником в Днепре. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале главы государства.

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"С утра имеем ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизни раненых борются врачи. Любая помощь, которая нужна близким жертв этого страшного преступления, должна быть оказана безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных", — написал Зеленский.

Президент также напомним, что убийца уже был задержан. Он ожидает от правоохранителей, чтобы те полностью информировали общество о всех обстоятельств случившегося.

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Необходимо проанализировать детально все обстоятельства трагедии, в том числе мотивы убийцы и то, как преступление стало возможным, добавил Зеленский.

"Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", — подчеркнул он.

Напомним, злоумышленник был задержан сегодня, 27 января, около 09:30 в рамках спецоперации.

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