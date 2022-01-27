Кровавая бойня в Днепре: Вооруженного солдата-срочника задержали

В результате его действий погибли пять человек, еще пять человек были ранены.

Вооруженного солдата-срочника Нацгвардии, который расстрелял из автомата сослуживцев в Днепре, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Так, подозреваемый был задержан полицейскими группы реагирования и бойцами КОРД во время совместной с ГБР спецоперации. Задержание произошло 27 января в 09:30 на улице Крайней в пригороде Днепра Подгородном.

Правоохранители получили от местных жителей более 10 вызовов о подозрительных лицах. Во время отработки одного из таких вызовов злоумышленник и был задержан.

Фото задержанного / facebook.com/anton.gerashchenko.7

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky News, расстреляв нацгвардейцев, парень попытался сбежать. Был опубликован ролик, показывающий, как он ловил попутку неподалеку от места происшествия.

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По данным ГБР, в отношении солдата-срочника было возбуждено уголовное производство по статье "умышленное убийство".

В это же время замминистра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook написал, что правоохранители изучат вопрос, не подвергался ли стрелок психологическому давлению со стороны сослуживцев.

Напомним, инцидент произошел около 03:00 на территории завода "Южмаш". Солдат-срочник застрелил пять человек, среди которых гражданская женщина, и ранил еще пятерых. После этого он сбежал вместе с автоматом Калашникова.

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