Сын Коломойского стал игроком и вице-президентом "Будивельника"

Израэль Коломойский занимается баскетбольными операциями в своем новом баскетбольном клубе.

Сын украинского олигарха Игоря Коломойского 23-летний Израэль Коломойский появился в заявке киевского баскетбольного клуба "Будивельника". Столичный клуб поздравил Израэля с днем рождения, сообщив, что он занимает должность вице-президента по баскетбольным операциям.

"Поздравляем с Днем Рождения вице-президента "Будивельника" по баскетбольным операциям Израэля Коломойского.

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Желаем Израилю крепкого здоровья, вдохновения и ежедневных профессиональных успехов. Удачи в баскетболе и вне его!", - говорится в поздравлении клуба.

Нужно отметить, что Израэль Коломойский появился в заявке "Будивельника" в качестве игрока (под номером 99) на сезон 2021/22. Ранее он два сезона выступал за БК "Днепр", с которым стал Чемпионом Украины.

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Напомним, в марте 2021 года США ввели санкции в отношении Игоря Коломойского, его дочери, сына и жены. Украинского олигарха обвиняют в коррупционных преступлениях. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, Коломойский, возглавляя Днепропетровскую область в 2014-2015 годах, был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали веру общества в демократические процессы в Украине.

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Израэль Коломойский / budivelnyk.ua