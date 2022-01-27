"Россия хочет говорить" — Кулеба о нормандской встрече

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что хорошая новость нормандской встречи заключается в том, что Россия хочет говорить.

| Автор: Шароди Диана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал главную позитивную новость по факту вчерашней нормандской встрече в Париже. Политические советники пообщались на тему России и Украины. Кулеба отметил, что Россия готова разговаривать об этом.

Читайте также: Украине оборонную поддержку предоставили семь стран – Кулеба

Слова главы украинского МИД цитирует The Guardian.

"Хорошая новость заключается в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это означает, что как минимум ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути",

— отметил Кулеба.

Также Дмитрий Кулеба в очередной раз обратился к Западу Украины, и призвал работать над укреплением военного и оборонного сотрудничества с Киевом.

"Хотя я большой поклонник мягкой силы, боюсь, что настало время использовать жесткую силу",

— резюмировал Кулеба.

Читайте также: Украинцы надолго запомнят отказ Германии поставлять оружие, - Кулеба

Напомним, Берлин хочет исключить из списка антироссийских санкций на случай вторжения в Украину поставки энергоносителей. Союзники начинают сомневаться в надежности Германии после смены правительства.