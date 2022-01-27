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"Россия хочет говорить" — Кулеба о нормандской встрече

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что хорошая новость нормандской встречи заключается в том, что Россия хочет говорить.
 |  Автор: Шароди Диана
"Россия хочет говорить" — Кулеба о нормандской встрече
По словам главы Украинского МИД, Россия хочет говорить / EPA / UPG

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал главную позитивную новость по факту вчерашней нормандской встрече в Париже. Политические советники пообщались на тему России и Украины. Кулеба отметил, что Россия готова разговаривать об этом. 

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Слова главы украинского МИД цитирует The Guardian.

"Хорошая новость заключается в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это означает, что как минимум ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути",

— отметил Кулеба.

Также Дмитрий Кулеба в очередной раз обратился к Западу Украины, и призвал  работать над укреплением военного и оборонного сотрудничества с Киевом.

"Хотя я большой поклонник мягкой силы, боюсь, что настало время использовать жесткую силу",

— резюмировал Кулеба.

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Напомним, Берлин хочет исключить из списка антироссийских санкций на случай вторжения в Украину поставки энергоносителей. Союзники начинают сомневаться в надежности Германии после смены правительства.

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