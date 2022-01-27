Рассказал гостайну: На Одесчине военный пытался подкупить разведчика

Он предлагал правоохранителю $400 за то, чтобы его не привлекали к ответственности.

В Одесской области военнослужащий, который рассказал государственную тайну, пытался подкупить контрразведчика СБУ. Подробности рассказали в пресс-службе в специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

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В сообщении говорится, что правоохранители задержали начальника медчасти одной из воинских частей ВСУ на Одесчине. Его обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Следствие считает, что данный военнослужащий предлагал сотруднику Департаменту военной контрразведки СБУ взятку в размере $400. За деньги правоохранитель не должен был привлекать злоумышленника к административной ответственности по статье "нарушение в сфере охраны государственной тайны".

Следственные фото / vppdr.gp.gov.ua

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В данный момент следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, а также сообщении ему о подозрении.

Напомним, ранее солдат-срочник, застреливший в Днепре пятерых сослуживцев и ранивший пятерых человек, рассказал детали произошедшего.

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