"Я выстрелил ей в голову": Днепровский стрелок рассказал, как убивал

После задержания прямо на месте полицейские провели первый допрос

Артем Рябчук, который застрелил пятерых сослуживцев в Днепре, рассказал детали случившегося. Соответствующее видео распространилось в соцсетях.

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Сразу после задержания прямо на месте полицейские попросили Рябчука вкратце рассказать о случившемся. Сперва парень улыбаясь заявил, что не желает, чтобы его снимали на камеру, но потом всё же рассказал, как всё произошло.

По его словам, первыми он застрелил двух солдат – срочника и контрактника – которые находились рядом.

"Я сижу в тревожной группе, тревожна группа у нас имеет автомат. Автомат охраняется в ставнице. Ставница – это ящичек такой, который запирается металлическим ключем. Я беру автомат, у нас подсумки есть такие, бежевого цвета, там два магазина по 10 патронов. Я снаряжаю первый магазин и стреляю по тем двум, которые находятся в КЗЗ (оружейная комната, - ред)", – рассказал Рябчук.

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Он уточнил, что в тот момент рядом находился еще один солдат-срочник, который успел сбежать.

После убийства первых двух сослуживцев Рябчук взял боеприпасы и решил покинуть территорию завода. По его словам, людей он убивал, чтобы ему не мешали уйти.

"Я знаю, что ИТЗО связывается с частью каждые 30 минут для докладывания обстановки. Я, чтобы она не доложила, пальнул по ней. После чего в открытый сейф захожу, забираю все рожки, которые смог закинуть в ранец… Женщина меня не выпускала я говорю: откройте, надо срочно выйти. Я выстрелил ей в голову", – рассказал Рябчук.

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Оказавшись за пределами завода, парень некоторое время бродил по жилым районам в поисках места, чтобы спрятаться. Но затем поймал попутку и уехал за город. После этого он оставил часть боеприпасов в заброшенном здании.

"Вышел на трассу и словил там машину. За рулем была женщина, и она меня подкинула до левого берега. После чего я пошел куда глаза глядят. Там заброшка есть, там, кстати, рожки сброшенные", – признался стрелок.

Напомним, журналисты пообщались с односельчанами Артема Рябчука, устроившего бойню в Днепре. По их словам, парень рано потерял отца и не имел друзей.

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