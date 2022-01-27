Сбежал из-за издевательств: На Донбассе поймали дезертира боевиков

Ранее судимый гражданин записался на службу к боевикам, но не выдержал постоянных издевательств и сбежал

На Донбассе бойцы ВСУ задержали боевика "ЛНР", который дезертировал и сдался украинским властям. Суд отправил его под арест. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, ранее пятикратно судимый за кражи и грабежи мужчина в 2020 году ради денег вступил в ряды боевиков. Он служил в должности разведчика разведывательного взвода 3 мотострелкового батальона "ЛНР", нес службу на позиции "Изба" недалеко от села Мироновский Бахмутского района Донецкой области. Там он вел наблюдение за позициями и перемещением военнослужащих ВСУ.

По данным СБУ, фигурант служил у боевиков не с 2020, а с 2019 года. А 21 января текущего года дезертировал из своего подразделения и сбежал на подконтрольную Украине территорию из-за постоянных издевательств своих командиров и "российских кураторов".

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При задержании у мужчины обнаружены и изъяты автомат АК-74 (в разобранном состоянии) и мобильный телефон. По ходатайству Донецкой областной прокуратуры ему вручены подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Суд отправил его под арест, но с возможностью выйти под залог.

Напомним, в Одесской области военнослужащий, который рассказал государственную тайну, пытался подкупить контрразведчика СБУ.

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