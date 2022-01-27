Катастрофа Ил-76: суд подтвердил пожизненные сроки боевику Плотницкому и подельникам

Днепровский апелляционный суд подтвердил пожизненное заключение экс-главе боевиков Луганщины Игорь Плотницкому и его подельников.

| Автор: Шароди Диана

Плотницкого и сообщников признали виновными в деле о катастрофе военного самолета Ил-76. Теперь они пробудут в заключении до конца жизни.

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Об этом сказано в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Известно, что суд приговорил к пожизненному лишению свободы экс-главаря незаконной республики "ЛНР" Игоря Плотницкого, замкомандира батальона боевиков "Заря" Андрея Патрушева и командира батальона боевиков "Витязь" Алексея Гуреева. Всех троих обвинили в теракте.

Расследователи установили, что Плотницкий, Патрушев и Гуреев руководили группами боевиков, которые были вооружены переносным зенитно-ракетным комплексом, когда 14 июня 2014 года во время посадки в аэропорту Луганска сбили украинской военно-транспортный самолет Ил-76.

Из-за обстрела воздушное судно с людьми загорелось и упало. Погибли все 49 военных, находящихся на борту самолете.

Напомним, Кассационный уголовный суд Верховного суда оправдал генерала Виктора Назарова по делу крушения самолета с военными под временно оккупированным Луганском. Об этом сообщил Виталий Погосян, адвокат стороны потерпевших. Ранее Назаров был осужден на 7 лет тюрьмы за халатность при организации переправки десантников в Луганский аэродром.