В Украине бустерную дозу вакцины теперь можно получить раньше

Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.

Кабмин Украины в 2 раза сократил минимальный срок получения бустерной дозы вакцины от коронавируса. Теперь ее можно делать с 90-го дня, свидетельствуют данные Кабинета Министров.

В частности, бустерную дозу рекомендуется делать с 90-го по 270-й день после последней прививки. Теперь во время формирования сертификата о вакцинации в нем будет содержаться соответствующая отметка о прививке бустером.

Читайте также: До 55 тысяч за сутки: эксперты озвучили прогноз новой волны коронавируса

Напомним, что дополнительная доза вакцины от СOVID-19 вводится людям с ослабленной иммунной системой, которым из-за болезней две прививки могли не сформировать надлежащий иммунный ответ. Бустерная доза вакцины вводится для усиления эффективности вакцины, которая со временем снижается и продлевает действующий ковидный сертификат.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 27 января 2022 года было подтверждено 3 946 202 случая СOVID-19. Выздоровели 3 601 952 человека, а 99 738 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 549 494 человека.

Читайте также: Стал известен новый симптом штамма "Омикрон"

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.