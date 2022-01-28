COVID-вакцинация в Украине: За сутки 81 тыс прививок

Число полностью иммунизированных граждан приближается к 15 млн.

За прошедшие сутки, 27 января, в Украине вакцинировали от COVID-19 81 098 человек. Об этом говорится в свежей статистике, опубликованной пресс-службой Минздрава на ее странице в Facebook.

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Так, в понедельник получили первую прививку, начали процесс иммунизации, 28 185 украинцев (15 278 385 первых прививок всего). Закончили курс вакцинации, получив вторую дозу, — 27 228 граждан (14 576 722 прививки всего).

В это же время третьи дополнительную и бустерную дозу препарата ввели 705 (15 626 всего) и 24 980 (296 099 всего) украинцам.

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С начала кампании иммунизации в Украине было проведено 30 166 832 прививки.

Отметим, что на протяжении дня работали медики 3 330 прививочных пунктов, 971 мобильной бригады и 436 центров вакцинации населения.

Данные по COVID-19 / facebook.com/moz.ukr

Напомним, что по прогнозу экспертов, в течение ближайших 2-3 недель в Украине будет свыше 60 тыс новых COVID-больных за сутки.

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