В Украине будет 60 тысяч случаев COVID в сутки, - Радуцкий

Украина еще не достигла пика текущей волны эпидемии

В течение ближайших 2-3 недель заболеваемость коронавирусом в Украине может превысить 60 тысяч человек в сутки. Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий рассказал журналистам в кулуарах парламента.

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Он отметил, что в других странах, где уже был достигнут пик заболеваемости, количество новых случаев достигало 400 тысяч в сутки, как во Франции, или 80 тысяч в 9-миллионном Израиле.

"Поэтому, по прогнозам академии медицинских наук, Минздрава и Совета национальной безопасности и обороны, к сожалению, скорее всего, и мы будем иметь большие цифры. Единственное, что успокаивает – что занятость коек и летальность намного ниже, чем при штамме "дельта", - отметил Радуцкий.

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По словам нардепа, пока власти не намерены вводить жесткий общенациональный локдаун, поскольку в этом нет смысла.

"В Украине существует адаптивный карантин. По правилам, решения по его введению принимают местные власти. Локдаун вводить в стране смысла пока нет... Но адаптивный карантин - это "красная", "желтая" и "оранжевая" зоны - должен работать", - отметил Радуцкий.

Напомним, в Украине в среду, 26 января, медики зафиксировали 32 393 новых случая COVID-19. Это примерно на 8 тысяч случаев заболеваний больше, чем за предыдущие сутки.

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