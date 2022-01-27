На Черниговщине зафиксировали чуму свиней

В Черниговской области контролеры зафиксировали африканскую чуму свиней (АЧС).

| Автор: Шароди Диана

Теперь продезинфицируют все в радиусе 10 км / depositephotos.com

Чуму выявили у убитого дикого кабана. Затем провели дополнительные пробы.

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Об этом информирует пресс-центр Черниговской ОГА.

"Генетический материал вируса, что вызывает это заболевание, обнаружили в пробах из туши дикого кабана, убитого в начале января в Александровском лесничестве Добрянской общины",

— сказано в сообщении местной облгосадминистрации.

Уже известно, где был очаг всплеска чумы — это охотничьи угодья Александровского лесничества. Планируется, что в зоне 10 километров будет проведен учет поголовья свиней и полная санитарная дезинфекция хозяйств.

В облгосадминистрации отметили, что чумой могут заразится и домашние свиньи, поэтому местных жителей просят сразу сообщить, если за их животными будут зафиксированы какие-то похожие симптомы.

"Только так можно не допустить распространения болезни, которая способна сильно подкосить экономику региона и точно повлияет на благосостояние каждого хозяйства",

— резюмировал глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Напомним, осенью прошлого года под Харьковом была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Из-за этого на некоторых участках дорог установили пункты пропуска. По факту случившегося возбуждено уголовное производство.