Ляшко назвал области-кандидаты в "красную зону"

Глава украинского Минздрава отметил, что вспышки коронавируса пришли с запада.

| Автор: Шароди Диана

Виктор Ляшко заявил, что больше всего болеют там, где меньше всего вакцинировались / EPA / UPG

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что вспышки коронавируса начались именно в западных областях Украины, поскольку там меньше всего процент вакцинированных.

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Об этом Виктор Ляшко рассказал в пятницу, 28 января, в ходе своего выступления под куполом Верховной Рады Украины.

Чиновник отметил, что в течение ближайшей недели ожидаются пиковые значения заболеваемости COVID-19.

Возможно, показатель выявленных случаев инфицирования COVID-19 достигнет 40-60 тысяч человек за сутки.

"При том, что регионы-лидеры - город Киев, Киевская и Полтавская области - демонстрируют уровень в 53-75% вакцинированного взрослого населения полным курсом прививок",

— сказал Виктор Ляшко.

Также чиновник отметил, что Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области являются первыми кандидатами на переход в "красную" область, судя по показателям заболеваемости, госпитализации и вакцинации.

Напомним, по постановлению Кабмина, зарплата медсестры должна вырасти до 13,5 тыс грн, а врача — до 20 тыс грн. Но власти не исключают различные схемы со стороны больниц. Потому в Минздраве решили проверить медучреждения на соблюдение новых зарплат. Об этом сказал глава ведомства Виктор Ляшко на брифинге.