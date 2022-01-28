Задушили ради наживы: На Львовщине парень с девушкой убили пенсионерку

Они украли телефон пожилой женщины и небольшую сумму денег.

Во Львовской области парень с девушкой убили 79-летнюю пенсионерку. Ее задушили ради наживы. Подробности о происшествии сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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По имеющимся данным, инцидент произошел в населенном пункте Стебник. 25 января к правоохранителям за помощью обратилась племянница пенсионерки, сообщив, что нашла ее труп в ее же доме.

Полицейские обнаружили на теле женщины следы насильственной смерти. В частности, на лице были видны гематомы, а на ее шее было полотенце. Причина смерти - удушье.

Во время расследования правоохранители установили лиц, которые могут быть причастны к случившемуся. Это 27-летний житель Харьковской области, ранее судимый за грабеж, и 27-летняя жительница Борислава.

Фото обвиняемой / lv.npu.gov.ua

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Выяснилось, что 23 января обвиняемые пришли в дом убитой под предлогом продажи меда. Пока мужчина говорил с пенсионеркой, девушка зашла в комнату и стала искать деньги. Хозяйка это увидела и решила выгнать гостей, после чего парень ударил ее по лицу несколько раз, связал руки, а рот завязал полотенцем, чтобы жертва не кричала.

После этого злоумышленники украли телефон бабушки и небольшую сумму денег, а затем скрылись. Через несколько дней труп женщины нашла ее родственница.

Как бы то ни было, теперь девушке грозит тюремное заключение на срок до 8 лет за разбой, ее парню — вплоть до пожизненного заключения за умышленное убийство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области мать создавала детскую порнографию с участием своих детей.

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