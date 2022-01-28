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"Если Россия нападет, то война будет и у границ государств НАТО", - Зеленский
Полномасштабная война с Российской Федерацией угрожает не только Украине. Агрессия кремлевской армии является угрозой и для некоторых стран НАТО, которые ранее входили в состав СССР.
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Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга с представителями иностранных средств массовой информации в пятницу, 28 января.
"Гибридная война рождает гибридные угрозы. Угрозы Украине и другим соседям. Мы не одни соседи из РФ, и не одни с оккупированными территориями. Если будет полномасштабная война, то не только с Украиной и не только не территории Украины",
— заявил Зеленский.
Лидер украинского государства утверждает, что с Российской Федерация также будет происходить и на границах некоторых стран НАТО, которые ранее были частью Советского Союза.
"И вы уверены, что когда эти государства скажут, что у нас тут война с серьезным государством, вы уверены, что их будут защищать? Вы уверены, что за них будут умирать люди?".
— говорит Владимир Зеленский.
Также Зеленский утверждает, что Украина готова к созданию альянсов не только с НАТО, но и с другими странами. Работа в этом направлении уже ведется.
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Напомним, украинский президент требует от Североатлантического альянса четкий ответ о перспективах членства.