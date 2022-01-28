"Цинизм высшего уровня", - Зеленский о словах Лаврова

Россияне предлагают договариваться, но отказываются обсуждать Донбасс

Предложение министра внутренних дел России Сергея Лаврова организовать встречу президентов Украины и России в Москве или сочи является "цинизмом высшего уровня". Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в пятницу.

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Зеленский отметил, что Лавров предложил ему приехать "в Санкт-Петербург, Москву или Сочи", но при этом россияне отказываются обсуждать тему Донбасса, называя этот конфликт внутренним для Украины.

"Зачем приглашать человека в таком формате? Чтобы этот человек не согласился? Зачем об этом говорить. Ты же мужчина, взрослый человек, с опытом большим. Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакого результата? Значит, тебе все равно", - возмутился украинский лидер.

По словам Зеленского, высказанное Лавровым предложение "это тупо цинизм, high level".

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"Как я могу не говорить о Донбассе? Весь мир говорит о Донбассе, а мне, президенту Украину, все равно, что происходит на моих границах или на контактной линии? И как ты мне такое предлагаешь? Для чего?" – заявил Зеленский.

При этом украинского президента возмущают и предложенные Лавровым локации.

"Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах катался? О чем мы вообще говорим?...Хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Люди не понимают ценность жизни, вот и все", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский возмутился тем, что Запад не вводит санкции против РФ. "Если будет масштабная война, зачем нам санкции "потом", - сказал он.

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