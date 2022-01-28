В пятницу, 28 января, между украинским МИД и делегацией Конгресса США состоялась конференция на тему угрозы со стороны РФ.

| Автор: Шароди Диана

Кулеба обсудил с делегацией США сдерживание агрессии России и призвал к всесторонней поддержке Украины и ее обороноспособности / mfa.gov.ua

Представители Украины и Америки обсудили попытки России усугубить ситуацию на востоке Украины и в стране в целом, а также ее скопление вооружения около государственной границы с Украиной. Стороны подняли вопрос комплексного сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом пишет пресс-служба МИД.

Дмитрий Кулеба заявил, что именно единство международного сообщества — это на сегодняшний день единственный действенный механизм сдержать агрессию Кремля.

"Украина имеет надежную двухпартийную поддержку США на фоне агрессивных действий Российской Федерации. Мы благодарны за эту многолетнюю и единодушную позицию обеих партий Конгресса США",

— констатировал Кулеба.

Среди тем, которые были подняты во время политической встречи, обсуждались возможные санкции против РФ и чиновников Кремля, укрепление международной коалиции в поддержку Украины, поддержка со стороны США и партнеров стабильности экономики и финансовой системы Украины и прочее.

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Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал возможное нападение России на Украину, и последствия данной агрессии для мирового сообщества. Полномасштабная война с Российской Федерацией угрожает не только Украине. Агрессия кремлевской армии является угрозой и для некоторых стран НАТО, которые ранее входили в состав СССР.