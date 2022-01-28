В НАТО не верят в возможность нападения РФ на Украину, - СМИ

Россия сконцентрировала на границе мало войск, чтобы вторжение было успешным

В НАТО признают, что вторжение в Украину является маловероятным, поскольку сейчас Россия располагает недостаточным количеством войск на границе для масштабной войны. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на источники в НАТО.

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"Чтобы вторгнуться в такую ​​большую страну с такими вооруженными силами (как в Украине, - ред.), вам нужны военные возможности, отличные от тех, которые развернуты в настоящее время", - заявил неназванный собеседник издания.

В то же время информатор признал, что НАТО не будет напрямую вмешиваться в конфликт, если вторжение всё-таки состоится. Причина в том, что Украине не является членом альянса. Но все будет иначе, если Россия атакует одну из стран НАТО.

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"Если Россия допустит ошибку, напав на государство-член НАТО, у нас будет третья мировая война", - подчеркнул источник.

Собеседник издания добавил, что Украина всё же является важным партнером альянса, поэтому НАТО имеет перед ней моральные обязательства, в частности по вопросу введения санкций против России.

Напомним, ранее сегодня глава МИД РФ Лавров заявил, что "если это зависит от России, войны не будет". После нескольких месяцев угроз в Москве сменили тон заявлений.

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