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80 тонн боеприпасов: в Украину прибыла четвертая партия помощи от США

В Украину прилетела четвертая поставка вооружения, предоставленного Америкой.
 |  Автор: Шароди Диана
80 тонн боеприпасов: в Украину прибыла четвертая партия помощи от США
На борту самолета в Украину прибыла 81 тонна вооружения / twitter.com/oleksiireznikov

В пятницу, 28 января, вечером в Украину прибыла новая партия помощи от Соединенных Штатов. На баланс Вооруженных сил Украины передали 81 тонну боеприпасов. Это уже четвертая поставка за последнее время. 

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Об этом рассказал в своем Твиттере министр обороны Украины Алексей Резников. 

"На этот раз четвертая "птица" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе мы ждем очередные самолеты из США с военно-технической помощью для укрепления обороноспособности Украины",

— отметил Резников.

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Напомним, в пятницу, 28 января, между украинским МИД и делегацией Конгресса США состоялась конференция на тему угрозы со стороны РФ. Представители Украины и Америки обсудили попытки России усугубить ситуацию на востоке Украины и в стране в целом, а также ее скопление вооружения около государственной границы с Украиной. Стороны подняли вопрос комплексного сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации.

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