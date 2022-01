80 тонн боеприпасов: в Украину прибыла четвертая партия помощи от США

В пятницу, 28 января, вечером в Украину прибыла новая партия помощи от Соединенных Штатов. На баланс Вооруженных сил Украины передали 81 тонну боеприпасов. Это уже четвертая поставка за последнее время.

Об этом рассказал в своем Твиттере министр обороны Украины Алексей Резников.

"На этот раз четвертая "птица" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе мы ждем очередные самолеты из США с военно-технической помощью для укрепления обороноспособности Украины",

— отметил Резников.

This time the 4th bird delivered 81 tons of ammunition of various calibers to Ukraine. Next week we are waiting next 🇺🇸 planes with military-technical assistance to strengthen 🇺🇦 defense capabilities! 🇺🇦🤝🇺🇸@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/FkUqJGzXFm