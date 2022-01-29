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Львовщина ужесточает карантин с 31 января — изменения
Львовская область ужесточает карантин с ближайшего понедельника, 31 января. Несмотря на то, что пока область не переходит в "красную зону", руководство ОГА приняло решение ввести некоторые ограничения.
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О том, что изменится на Львовщине с 31 января, сказано на веб-портале Львовской ОГА.
Известно, что с 00:00 понедельника, 31 января 2022 года, во Львовской области нельзя будет:
- принимать клиентов в ресторанах, барах, кафе и других заведениях общественного питания — обслуживать только на вынос или доставкой;
- работать непродовольственным рынкам, спортзалам, бассенам, фитнесам и т.п;
- работать ТРЦ;
- проводить массовые мероприятия любого характера.
Под исключения подпадают только официальные спортивные мероприятия всеукраинского масштаба.
В аппарате ОГА Львовской области отмечают, что если у всех работников/посетителей вышеуказанных заведений есть прививка от коронавируса ("зеленый сертификат"), отрицательный тест на коронавирус (не старше 72 часов) или документ о выздоровлении, то данные нововведения на них не распространяются.
Отметим, перейти в "красный" уровень эпидемической опасности сейчас могут Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области. Об этом говорят их показатели заболеваемости и госпитализации.
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Напомним, в КГГА рассказали, закроют ли киевские школы на карантин. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди детей и педагогов за последнее время изменилась.