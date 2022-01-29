Почта

Львовщина ужесточает карантин с 31 января — изменения

В связи с тем, что на западной Украине стремительно растет количество больных коронавирусом, в регионе решили принять меры по ужесточению карантинных мер.
 |  Автор: Шароди Диана
Львовщина ужесточает карантин с 31 января — изменения
Львовщина ужесточает карантин с 31 января / Иллюстративное фото / loda.gov.ua

Львовская область ужесточает карантин с ближайшего понедельника, 31 января. Несмотря на то, что пока область не переходит в "красную зону", руководство ОГА приняло решение ввести некоторые ограничения. 

Читайте также: На Львовщине без водоснабжения остались более 22 тыс. жителей

О том, что изменится на Львовщине с 31 января, сказано на веб-портале Львовской ОГА. 

Известно, что с 00:00 понедельника, 31 января 2022 года, во Львовской области нельзя будет:

  • принимать клиентов в ресторанах, барах, кафе и других заведениях общественного питания — обслуживать только на вынос или доставкой;
  • работать непродовольственным рынкам, спортзалам, бассенам, фитнесам и т.п;
  • работать ТРЦ;
  • проводить массовые мероприятия любого характера. 

Под исключения подпадают только официальные спортивные мероприятия всеукраинского масштаба. 

В аппарате ОГА Львовской области отмечают, что если у всех работников/посетителей вышеуказанных заведений есть прививка от коронавируса ("зеленый сертификат"), отрицательный тест на коронавирус (не старше 72 часов) или документ о выздоровлении, то данные нововведения на них не распространяются. 

Отметим, перейти в "красный" уровень эпидемической опасности сейчас могут Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области. Об этом говорят их показатели заболеваемости и госпитализации.

Читайте также: Прощание с Александром Омельченко состоится в понедельник, - КГГА

Напомним, в КГГА рассказали, закроют ли киевские школы на карантин. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди детей и педагогов за последнее время изменилась.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK