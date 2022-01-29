Львовщина ужесточает карантин с 31 января — изменения

В связи с тем, что на западной Украине стремительно растет количество больных коронавирусом, в регионе решили принять меры по ужесточению карантинных мер.

| Автор: Шароди Диана

Львовская область ужесточает карантин с ближайшего понедельника, 31 января. Несмотря на то, что пока область не переходит в "красную зону", руководство ОГА приняло решение ввести некоторые ограничения.

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О том, что изменится на Львовщине с 31 января, сказано на веб-портале Львовской ОГА.

Известно, что с 00:00 понедельника, 31 января 2022 года, во Львовской области нельзя будет:

принимать клиентов в ресторанах, барах, кафе и других заведениях общественного питания — обслуживать только на вынос или доставкой;

работать непродовольственным рынкам, спортзалам, бассенам, фитнесам и т.п;

работать ТРЦ;

проводить массовые мероприятия любого характера.

Под исключения подпадают только официальные спортивные мероприятия всеукраинского масштаба.

В аппарате ОГА Львовской области отмечают, что если у всех работников/посетителей вышеуказанных заведений есть прививка от коронавируса ("зеленый сертификат"), отрицательный тест на коронавирус (не старше 72 часов) или документ о выздоровлении, то данные нововведения на них не распространяются.

Отметим, перейти в "красный" уровень эпидемической опасности сейчас могут Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области. Об этом говорят их показатели заболеваемости и госпитализации.

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Напомним, в КГГА рассказали, закроют ли киевские школы на карантин. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди детей и педагогов за последнее время изменилась.