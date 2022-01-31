В Украине за день более 22 тысяч новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 4 млн случаев коронавируса.

В Украине в воскресенье, 30 января, медики зафиксировали 22 026 новых случаев COVID-19, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. 78 человек умерли от осложнений.

Состояние здоровья 2 322 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

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Больше всего новых случаев болезни в воскресенье зафиксировали во Львовской области (2934), Хмельницкой области (2092) и в Житомирской области (1576). Меньше всего – в Луганской (130) и Запорожской (142) областях.

Всего с начала пандемии в Украине уже подтверждено 4 064 495 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 622 745 человек (4346 – за минувшие сутки), а 100 203 – умерли от осложнений (78 – за минувшие сутки). Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 619 487 человек.

Вакцинацию 30 января в нашей стране проводили 400 мобильных медицинских бригад, 1 766 пунктов вакцинации и 422 центра вакцинации населения.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr