Карантин в Украине: в одной области ухудшились СOVID-показатели

В целом по Украине выше нормы показатель выявления новых случаев инфицирования коронавирусом.

Минздрав Украины сегодня, 31 января, обновил эпидемиологические показатели по ситуации с коронавирусом. Ситуация ухудшилась в Николаевской области, свидетельствуют данные Минздрава.

Теперь Николаевская область входит в "оранжевую" зону адаптивного карантина. В "красной" зоне адаптивного карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области. В "желтой" зоне Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Харьковская, Полтавская и Херсонская области. Все остальные области входят в "оранжевую" зону адаптивного карантина.

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В целом по Украине, по данным Министерства здравоохранения, выше нормы показатель выявления новых случаев инфицирования коронавирусом (21,55).

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 31 января 2022 года было подтверждено 4 064 495 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 622 745 человек, а 100 203 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 619 487 человек.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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Иллюстративное фото / moz.gov.ua