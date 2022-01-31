Ученые обнаружили возможную причину одышки после COVID-19

У многих пациентов, которые перенесли коронавирус, обнаружена одышка.

| Автор: Шароди Диана

Исследование, в котором приняло участие 36 человек, проводят ученые Оксфордского университета. В ходе этого исследования ученые пытались выяснить, почему у некоторых пациентов, которые переболели коронавирусом, появляются аномалии при дыхании.

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Об этом пишет издание The Guardian.

Ученые выяснили, что COVID-19 может вызвать микроскопические повреждения легких, которые нельзя обнаружить с помощью обычных тестов.

Ученые говорят, что одышка, в основном, является следствием обычной формы коронавируса, а не его штамма Омикрона.

Чтобы увидеть аномалии, ученые делали пациентам магнитно-резонансную томографию (МРТ), поскольку КТ показало нормальную структуру легких.

Оксфордское ученые говорят, что подобные постсимптомы болезни могут быть вызваны нарушением обмена углекислого газа и кислорода. И могут присутствовать даже в том случае, если в целом структура легких не нарушена.

Подобные отклонения обнаружили и у пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19.

Ученые заключили, что вирус вызывает определенную устойчивую аномалию в микроструктуре легких или их сосудах.

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Напомним, всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 3,9 млн случаев коронавируса. Больше всего новых случаев болезни в четверг зафиксировали в Ивано-Франковской области (2807), Львовской области (2793), Одесской области (2406), и в Киеве (2384). Меньше всего – в Кировоградской области (181).