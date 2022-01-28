В Украине установлен антирекорд по новым случаям COVID-19

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 3,9 млн случаев коронавируса.

В Украине в четверг, 27 января, медики зафиксировали 34 408 новых случаев COVID-19, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. Это самый большой показатель заболеваемости за один день за все время пандемии в нашей стране.

Состояние здоровья 3 342 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

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Больше всего новых случаев болезни в четверг зафиксировали в Ивано-Франковской области (2807), Львовской области (2793), Одесской области (2406), и в Киеве (2384). Меньше всего – в Кировоградской области (181).

Всего с начала пандемии в Украине уже подтверждено 3 980 610 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 608 094 человека (6 142 – за минувшие сутки), а 99 882 – умерли от осложнений (144 – за минувшие сутки). Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 576 722 человека.

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Вакцинацию 27 января в нашей стране проводили 971 мобильная медицинская бригада, 3 330 пунктов вакцинации и 436 центров вакцинации населения.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr