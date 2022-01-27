Под Харьковом пьяная женщина "заминировала" школу

Нетрезвая женщина посреди ночи решила рассказать полиции о бомбе в школе

Женщина может сесть в тюрьму за пьяную шутку / hk.npu.gov.ua

В Харьковской области полицейские задержали женщину, которая сообщила на линию "102" о "минировании" школы в городе Чугуев. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

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Ложное сообщение о взрывчатке в учебном заведении поступило в полицию около 3 часов ночи 26 января. Полицейские осмотрели не только указанную школу, но и все прочие учебные заведения города. Никаких взрывоопасных предметов обнаружить не удалось.

"При проверке номера мобильного телефона, с которого поступил звонок, полицейские установили личность гражданки, вероятно, причастной к правонарушению. Во время выезда по месту жительства работники следственно-оперативной группы разоблачили в совершении преступления 43-летнюю жительницу Краснокутского района Харьковской области. Женщина была с очевидными признаками алкогольного опьянения", - рассказали в полиции.

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Мотивы своего поступка женщина объяснить не смогла. Следователи уже сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса. Ей грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, семилетний ребенок "заминировал" частную школу под Киевом. Правоохранители провели с мальчиком профилактическую беседу. А ответственность будут нести его родители.

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