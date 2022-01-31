В Закарпатье трое подростков обрушили мост в реку

Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения

В селе Богдан Раховского района на Закарпатье подвесной мост рухнул в реку вместе с тремя подростками, которые на нем находились в этот момент. Об инциденте сообщили в соцсетях жители села.

Читайте также: Зеленский открыл вантовый мост в Запорожье

Как видно на кадрах с камеры видеонаблюдения, трое подростков зашли на подвесной мост и начали по нему прыгать и расшатывать. В результате конструкция не выдержала и обрушилась в реку вместе с самими хулиганами.

Как пишет издание Zaxid.net со ссылкой на комментарий полиции, обрушение моста спровоцировали трое подростков в возрасте 13, 15 и 16 лет – все местные жители. При падении самый младший из них получил перелом ноги.

Читайте также: В столице Турции украли мост

По факту разрушения моста подростками полиция открыла уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса – злостное неисполнение родительских обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. По данной статье предусмотрена ответственность в виде ограничения либо лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в Питтсбурге перед приездом Байдена обрушился мост. В районе происшествия ощущался сильный запах природного газа. Обломками рухнувшего моста завалило несколько автомобилей.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.