Когда конец выдачи "ковидной тысячи" — ответ Минэкономики

Названы сроки окончания программы "ковидной тысячи" для вакцинированных украинцев.

| Автор: Шароди Диана

В Министерстве экономики сообщили, сколько еще будет длиться программа по выплате "ковидной тысячи" / depositephotos.com

В Министерстве экономики сообщили, сколько еще будет длиться программа по выплате "ковидной тысячи". Сообщается, что программа рассчитана на год. Раз ее старт был 19 декабря 2021 года, то закончится она 18 декабря 2022 года.

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Об этом сообщает "Правительственный портал".

Этапы программы:

1 этап - получение средств будет происходить через приложение "Дия".

2 этап (II-III квартал 2022 года) - альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают.

Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн формате, сообщили в Минэкономики.

Отметим, деньги необходимо потратить в течение 4 месяцев с момента начисления, иначе они возвращаются обратно государству.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшем времени будет рассмотрено расширение программы "еПоддержка" на детей от 12 до 17 лет.

Напомним, "Ковидная тысяча": мошенники придумали новую схему обмана. Жертвой злоумышленников по новой мошеннической схеме стал 48-летний одессит.