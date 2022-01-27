Из-за вспышки коронавируса в ВРУ депутаты уходят на карантин

На данный момент в ВРУ фиксируется антирекорд по количеству заболевших.

| Автор: Шароди Диана

Верховная Рада 1 февраля откроет седьмую сессию, но затем нардепы не будут собираться на пленарные заседания до 15 февраля. Причина — вспышка коронавируса. Народные избранники будут работать в комитетах.

Читайте также: Спикер ВРУ Стефанчук заболел коронавирусом

Об этом стало известно из голосования ВРУ за проект постановления о календарном плане проведения седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№6446)

Изменения поддержали 233 народных депутата, хотя оппозиция была против.

К работе в сессионном зале нардепы планируют вернуться 15 февраля.

Отметим, у "Слуг народа" в ВРУ антирекорд по количеству заболевших. Сейчас коронавирусом заболели 23 народных депутата из "Слуги народа".

Читайте также: Вспышка коронавируса в Киеве: работодателей призвали ввести удаленку

Напомним, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №6104 о защите политзаключенных. Об этом стало известно из трансляции заседания депутатов.