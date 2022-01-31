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Не только COVID: в Минздраве уточнили, почему еще школы ушли на "дистанционку"

Коронавирус — не единственная причина, по которой школьники и студенты перешли в режим "онлайн".
 |  Автор: Шароди Диана
Не только COVID: в Минздраве уточнили, почему еще школы ушли на "дистанционку"
Украинцы уходят на дистанционку не только из-за волны коронавируса / depositephotos.com

В Министерстве здравоохранения заявили, что детей отправили на "дистанционку" не только из-за всплеска коронавируса. Таким образом в ведомстве надеются противодействовать сезонной вспышке гриппа и ОРВИ, которая должна вот-вот начаться. 

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Об этом сообщает Минздрав в комментарии РБК-Украина.

В профильном ведомстве отмечают, что вероятная вспышка ОРВИ и сезонного гриппа совпадает с новой волной заболеваний из-за "Омикрона".

Учитывая то, что в школах дети могут нарушать карантинные меры, то именно в этих учебных заведениях вирус циркулирует более активно. 

"Именно поэтому, дистанционная форма обучения может быть введена как элемент противодействие сезонной вспышки гриппа и ОРВИ. В то же время - дистанционное образование позволяет уменьшить не только риск инфицирования детей, но и уменьшить мобильность взрослого населения, которое часто сопровождает детей в учебные заведения, тем или иным образом контактирует с учительским составом, и тому подобное", 

— отмечают в ведомстве. 

Напомним, полтавские школьники уходят на "дистанционку". В Полтаве ситуация с распространением коронавируса только ухудшается, поэтому было принято перевести школьников старших классов на дистанционку.

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