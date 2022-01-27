Школы Харькова из-за СOVID-19 могут отправить на "дистанционку"

Этот вопрос сегодня, 27 января, обсудит городская комиссия по ТЭБ и ЧСЭ.

В Харькове из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса учеников 5-11 классов могут перевести на дистанционную форму обучения. Этот вопрос сегодня, 27 января, обсудит городская комиссия по ТЭБ и ЧСЭ, сообщает "Суспильне" со ссылкой на главного санитарного врача Харьковской области Любовь Махоту.

По ее словам, молодежь до 30 и дети составляют 26% среди заболевших, а если взять детей до 17 лет, то за последние десять дней заболеваемость увеличилась с 5% до 11,8%.

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Харьковская область сейчас входит в "оранжевую" зону адаптивного карантина. За минувшие сутки, 26 января, в этом регионе зарегистрировали 1 593 новых случая коронавируса.

Также в "оранжевой" зоне карантина сейчас Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. В "красной" зоне - Ивано-Франковская и Ровенская области. Все остальные регионы входят в "желтую" зону карантина.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 27 января 2022 года было подтверждено 3 946 202 случая СOVID-19. Выздоровели 3 601 952 человека, а 99 738 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 549 494 человека.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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