Венедиктова подписала подозрение задержанному нардепу Кузьминых

28 января детективы НАБУ задержали во время получения взятки в 558 тыс. гривен народного депутата.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в преступлении народному депутату Сергею Кузьминых, уличенному НАБУ в получении взятки в размере 558 тыс. гривен. Об этом она написала в Facebook.

"В прошлую пятницу детективами НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП был задержан народный депутат Украины 9-го созыва… Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", - написала Венедиктова.

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Она не назвала имя депутата, но, судя по всему, речь идет про Сергея Кузьминых.

Напомним, 28 января детективы НАБУ задержали во время получения взятки в 558 тыс. гривен народного депутата. Он обещал за деньги оказать содействие в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил информацию о причастности народного депутата Сергея Кузьминых к получению взятки.

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Арахамия заявил, что для фракции "новость стала шоком", но если Кузьминых совершил преступление, "то должен понести ответственность по закону".

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