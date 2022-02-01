На Донбассе за сутки два обстрела, ранен гражданский

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

За прошедшие сутки, 31 января, на Донбассе зафиксировано два обстрела. Один гражданский местный житель получил ранение. Подробности об обстановке в регионе передает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

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Так, около Светлодарска обстрел велся из стрелкового оружия. Мирный местный житель получил огнестрельное ранение. Силами медицинского подразделение одной из бригад ВСУ мужчину доставили в местное медицинское учреждение.

В это же время в районе Песков боевики стреляли из подствольных гранатометов.

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Отмечается, что потерь среди украинских военнослужащих нет. Начиная с текущих суток, 1 февраля, в регионе сохраняется режим "тишины".

Напомним, ранее сообщалось, что в ООН обсудили ситуацию у границ Украины и возможное вторжение РФ.

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