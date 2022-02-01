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В Украине за день более 30 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине в понедельник, 31 января, медики зафиксировали 30 768 новых случаев COVID-19, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. Во Львовской области выявили 3 411 новых случаев коронавируса.
Состояние здоровья 2 069 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.
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Больше всего новых случаев болезни в понедельник зафиксировали во Львовской области (3411), Одесской области (2471) и в Киеве (2363). Меньше всего – в Кировоградской области (258).
Всего с начала пандемии в Украине уже подтверждено 4 095 263 случая СOVID-19. Выздоровели 3 631 580 человек (8 835 – за минувшие сутки), а 100 395 – умерли от осложнений (192 – за минувшие сутки). Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 645 912 человек.
Вакцинацию 31 января в нашей стране проводили 868 мобильных медицинских бригад, 3 156 пунктов вакцинации и 429 центров вакцинации населения.
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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.
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