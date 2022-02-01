Есть надежда на мир, Нормандский формат разблокирован, – Зеленский

Он надеется, что будет договоренность о проведении встречи уже с лидерами "нормандской четверки".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с разблокированием Нормандского формата появилась надежда на мирное урегулирование конфликта и деэскалацию обстановки. Об этом политик рассказал, выступая в Верховной Раде.

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"Единство разблокировало Нормандский формат, показала готовность к диалогу, дала надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года все четыре стороны согласовали совместное итоговое заявление", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас ведутся активные работы для проведения в Берлине следующей встречи советников лидеров "нормандской четверки". На ней, надеется президент, стороны договорятся о проведении встречи уже лидеров "четверки".

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Зеленский также подчеркнул, что на прошлой неделе он также переговорил с президентом Евросовета, президентами Литвы, Франции, Азербайджана, США, встретился с послами ОБСЕ, ООН, НАТО, Евросоюза, МВФ и G7.

"В общей сложности это 80 представителей иностранных государств и международных организаций. Они едины в нашей поддержке... Слухи, сплетни, прогнозы крупных блогеров и Ванги не сбылись. Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами… Все едут к нам. Нам готовы подставить плечо, а не подножку", – подытожил глава государства.

Напомним, Зеленский подписал указ об увеличении численности ВСУ на 100 тыс военных и об увеличении их зарплат.

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